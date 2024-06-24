Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата Германии Мануэла Швезиг посещает Киев с визитом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже провел с ней встречу, где стороны обсудили защиту людей и инфраструктуры, помощь в энергетике, партнерство на уровне общин и областей, о чем сообщил глава правительства в понедельник, пишет УНН.

Приветствую в Киеве президентку Бундесрата Мануэла Швезиг. Обсудили защиту людей и инфраструктуры, помощь в сфере энергетики, партнерство на уровне общин и областей - написал Шмыгаль в X.

По его словам, он поблагодарил Германию за организацию Конференции восстановления, а также за патронат над восстановлением Черниговщины. "Ценим поддержку правительства Германии и весомый вклад в укрепление Украины", - отметил Шмыгаль.

По данным Bild, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг - первая женщина-глава Бундесрата, приехавшая в Украину с начала российского вторжения.

Швезиг, представляющая партию Олафа Шольца СДПГ, прибыла в Киев утром. В течение дня она намерена вести переговоры с украинскими политиками и чиновниками.

"Это знак солидарности всех 16 федеральных земель [Германии] с Украиной. Украина должна одержать победу в этой войне, и нельзя допустить, чтобы россии сошла с рук эта агрессия", - сказала Швезиг.

По словам Швезиг, ее поездка призвана, в частности, противостоять "голосам, которые все чаще звучат против поддержки Украины, особенно на востоке Германии".

С 1 ноября 2023 года Швезиг занимает пост председателя Бундесрата, что по закону делает ее четвертым по значимости человеком в правительстве после федерального президента, председателя Бундестага и канцлера.

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