Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Буданов: ракеты ATACMS могут разрушить Керченский мост

Буданов: ракеты ATACMS могут разрушить Керченский мост

  •  105997 просмотра
Великий герцог Анри начинает передачу власти сыну принцу Гийому в Люксембурге

Великий герцог Анри начинает передачу власти сыну принцу Гийому в Люксембурге

  •  103657 просмотра
Оккупанты открыли набор в фейковые университеты на захваченных территориях

Оккупанты открыли набор в фейковые университеты на захваченных территориях

  •  107765 просмотра
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

  •  78342 просмотра
Северокорейский чиновник критикует США за военную помощь Украине

Северокорейский чиновник критикует США за военную помощь Украине

  •  106048 просмотра
публикации
Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  218841 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  216526 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  220938 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  214187 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  146136 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

  •  78342 просмотра
Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

Пекинес из США с пятой попытки получил звание самой уродливой собаки в мире

23 июня 2024, 09:22  •  108609 просмотра
23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня: День пишущей машинки, День "Альфы", Троица

23 июня 2024, 03:17  •  103243 просмотра
22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня: Всемирный день тропического леса, день позитивных медиа

22 июня 2024, 03:03  •  104983 просмотра
5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

5 романтических любовных фильмов, которые обязательно понравятся: что посмотреть на выходных

21 июня 2024, 17:47  •  104240 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 10:49  •  18209 просмотра

Read in English

Президент Бундесрата Мануэла Швезиг посетила Киев, где встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить защиту людей и инфраструктуры, помощь в энергетическом секторе и партнерство на местном и региональном уровнях.

Президент Бундесрата Германии Мануэла Швезиг посещает Киев с визитом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже провел с ней встречу, где стороны обсудили защиту людей и инфраструктуры, помощь в энергетике, партнерство на уровне общин и областей, о чем сообщил глава правительства в понедельник, пишет УНН.

Приветствую в Киеве президентку Бундесрата Мануэла Швезиг. Обсудили защиту людей и инфраструктуры, помощь в сфере энергетики, партнерство на уровне общин и областей

- написал Шмыгаль в X.

По его словам, он поблагодарил Германию за организацию Конференции восстановления, а также за патронат над восстановлением Черниговщины. "Ценим поддержку правительства Германии и весомый вклад в укрепление Украины", - отметил Шмыгаль.

По данным Bild, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг - первая женщина-глава Бундесрата, приехавшая в Украину с начала российского вторжения.

Швезиг, представляющая партию Олафа Шольца СДПГ, прибыла в Киев утром. В течение дня она намерена вести переговоры с украинскими политиками и чиновниками.

"Это знак солидарности всех 16 федеральных земель [Германии] с Украиной. Украина должна одержать победу в этой войне, и нельзя допустить, чтобы россии сошла с рук эта агрессия", - сказала Швезиг.

По словам Швезиг, ее поездка призвана, в частности, противостоять "голосам, которые все чаще звучат против поддержки Украины, особенно на востоке Германии".

С 1 ноября 2023 года Швезиг занимает пост председателя Бундесрата, что по закону делает ее четвертым по значимости человеком в правительстве после федерального президента, председателя Бундестага и канцлера.

Германия передала Украине партию спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры20 июня 2024, 13:53 • 14829 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Эксклюзив
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
  •  33711 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Эксклюзив
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
  •  60468 просмотра

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Эксклюзив
Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
  •  68316 просмотра

Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы

Эксклюзив
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
  •  56261 просмотра

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф
  •  36957 просмотра

ЕС утвердил 14-й пакет санкции против рф

Эксклюзив
Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники
  •  38814 просмотра

Люди требуют от Черниговской ОВА ремонта дороги, которую разрушают два агрохолдинга - как отреагировали чиновники

Эксклюзив
Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня
  •  36347 просмотра

Ретроградный Сатурн и Черная Луна: прогноз для всех знаков Зодиака на 24 – 30 июня

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии
21 июня 2024, 10:48  •  160469 просмотра

Совет ЕС согласовал старт переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой: запланировано начать до председательства Венгрии

Эксклюзив
Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак
21 июня 2024, 09:08  •  144321 просмотра

Публичные высказывания депутата о конкретном уголовном деле - это давление на суд - Чумак

Эксклюзив
Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом
21 июня 2024, 09:01  •  142624 просмотра

Черниговская ОВА не предлагала агрохолдингам присоединиться к ремонту дорог, которые они разрушают своим транспортом

Популярные

Северокорейский чиновник критикует США за военную помощь Украине

Северокорейский чиновник критикует США за военную помощь Украине

  •  106048 просмотра
24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

24 июня: День бассейна, Международный день феи, Рождество Иоанна Предтечи

  •  78342 просмотра
Оккупанты открыли набор в фейковые университеты на захваченных территориях

Оккупанты открыли набор в фейковые университеты на захваченных территориях

  •  107765 просмотра
Великий герцог Анри начинает передачу власти сыну принцу Гийому в Люксембурге

Великий герцог Анри начинает передачу власти сыну принцу Гийому в Люксембурге

  •  103657 просмотра
Буданов: ракеты ATACMS могут разрушить Керченский мост

Буданов: ракеты ATACMS могут разрушить Керченский мост

  •  105997 просмотра

Публикации

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

Вместо тысячи турникетов для военных: НАБУ планирует отремонтировать фасады своих зданий за 1,7 млн грн

21 июня 2024, 08:33  •  218841 просмотра
Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

Слуга народа Мороховский может сесть на 12 лет? Одесский банкир засветился в скандале с терминалом "Олимпекс"

21 июня 2024, 07:58  •  216526 просмотра
Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

21 июня 2024, 05:40  •  220938 просмотра
Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

Мяч на поле Зеленского. Президент может ветировать законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

20 июня 2024, 13:31  •  214187 просмотра
Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

Корпоративные войны и уклонение от уплаты налогов: все о стиле ведения бизнеса Грозы и Науменко

20 июня 2024, 08:38  •  146136 просмотра

Война

Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

  •  14101 просмотра
Утренний ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до четырех человек

Утренний ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до четырех человек

  •  11292 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  19546 просмотра
Генштаб: враг самый активный на Северском и Покровском направлениях

Генштаб: враг самый активный на Северском и Покровском направлениях

  •  14936 просмотра
россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

  •  20700 просмотра

политика

Раде предлагают переименовать 83 населенных пункта: кто в списке

Раде предлагают переименовать 83 населенных пункта: кто в списке

  •  10431 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  19546 просмотра
Стефанишина о вступлении в ЕС: Украина движется быстро, не пропуская элементов процесса и не требуя никакой скидки

Стефанишина о вступлении в ЕС: Украина движется быстро, не пропуская элементов процесса и не требуя никакой скидки

  •  10636 просмотра
россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

  •  20700 просмотра
Зеленский представил нового главу Управления государственной охраны

Зеленский представил нового главу Управления государственной охраны

  •  11537 просмотра

Война

Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

  •  14101 просмотра
Утренний ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до четырех человек

Утренний ракетный удар по Одессе: количество пострадавших возросло до четырех человек

  •  11292 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  19546 просмотра
Генштаб: враг самый активный на Северском и Покровском направлениях

Генштаб: враг самый активный на Северском и Покровском направлениях

  •  14936 просмотра
россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

  •  20700 просмотра

политика

Раде предлагают переименовать 83 населенных пункта: кто в списке

Раде предлагают переименовать 83 населенных пункта: кто в списке

  •  10431 просмотра
Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь

  •  19546 просмотра
Стефанишина о вступлении в ЕС: Украина движется быстро, не пропуская элементов процесса и не требуя никакой скидки

Стефанишина о вступлении в ЕС: Украина движется быстро, не пропуская элементов процесса и не требуя никакой скидки

  •  10636 просмотра
россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

россияне распространяют тезисы о нелегитимности Зеленского, чтобы сорвать второй саммит мира-ЦПД

  •  20700 просмотра
Зеленский представил нового главу Управления государственной охраны

Зеленский представил нового главу Управления государственной охраны

  •  11537 просмотра

Новости Бизнеса

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  90248 просмотра
В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

В Киеве состоится первая Всеукраинская конференция по закупкам МХП

20 июня 2024, 11:46  •  102205 просмотра
Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  112604 просмотра

Экономика

Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

Аварийные отключения света в Днепропетровской области и усиление ограничений в 11 областях и Киеве вводят в Украине

  •  14101 просмотра
Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
Эксклюзив

  •  33676 просмотра
Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады

Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
Эксклюзив

  •  60463 просмотра
Ситуация в энергосистеме: с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше, запланирован импорт электричества из 5 стран

Ситуация в энергосистеме: с 19:00 до 23:00 объем ограничений будет больше, запланирован импорт электричества из 5 стран

  •  21777 просмотра
Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)

Банк Мороховского "Восток" помог Грозе и Науменко незаконно сохранить контроль над "Сухим Портом" (видео)
Эксклюзив

  •  56261 просмотра

Киев

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

Просил снимать откровенные видео: в Киеве будут судить мужчину за развращение ребенка

  •  6124 просмотра
Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

Женщина, которая разбила могилы военных, будет находиться в медучреждении для психиатрической помощи 60 суток - прокуратура

  •  13108 просмотра
Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

Обломки упали в Киевской области, повредив 72 жилых дома, 8 высоток, 13 зданий и 28 автомобилей

  •  100678 просмотра
В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

В Киеве и области завтра возможны дожди, местами грозы

  •  35052 просмотра
17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за избиения ветерана

17-летнему киевлянину выдвинуто подозрение в хулиганстве из-за избиения ветерана

23 июня 2024, 08:27  •  45553 просмотра