Президент Бундесрата с визитом в Киеве: обсудила со Шмыгалем помощь
Киев • УНН
Президент Бундесрата Мануэла Швезиг посетила Киев, где встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить защиту людей и инфраструктуры, помощь в энергетическом секторе и партнерство на местном и региональном уровнях.
Президент Бундесрата Германии Мануэла Швезиг посещает Киев с визитом, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже провел с ней встречу, где стороны обсудили защиту людей и инфраструктуры, помощь в энергетике, партнерство на уровне общин и областей, о чем сообщил глава правительства в понедельник, пишет УНН.
Приветствую в Киеве президентку Бундесрата Мануэла Швезиг. Обсудили защиту людей и инфраструктуры, помощь в сфере энергетики, партнерство на уровне общин и областей
По его словам, он поблагодарил Германию за организацию Конференции восстановления, а также за патронат над восстановлением Черниговщины. "Ценим поддержку правительства Германии и весомый вклад в укрепление Украины", - отметил Шмыгаль.
По данным Bild, премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг - первая женщина-глава Бундесрата, приехавшая в Украину с начала российского вторжения.
Швезиг, представляющая партию Олафа Шольца СДПГ, прибыла в Киев утром. В течение дня она намерена вести переговоры с украинскими политиками и чиновниками.
"Это знак солидарности всех 16 федеральных земель [Германии] с Украиной. Украина должна одержать победу в этой войне, и нельзя допустить, чтобы россии сошла с рук эта агрессия", - сказала Швезиг.
По словам Швезиг, ее поездка призвана, в частности, противостоять "голосам, которые все чаще звучат против поддержки Украины, особенно на востоке Германии".
С 1 ноября 2023 года Швезиг занимает пост председателя Бундесрата, что по закону делает ее четвертым по значимости человеком в правительстве после федерального президента, председателя Бундестага и канцлера.
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