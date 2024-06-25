Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Бундесрата Федеративной Республики Германия Мануэлой Швезиг, которая впервые находится в Украине с визитом. Об этом пишет УНН со ссылкой на офис президента.

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Глава государства поблагодарил за поддержку Украины со стороны Германии, пакеты помощи и убежище для наших людей. Владимир Зеленский также отметил утверждение государствами-членами Евросоюза переговорных рамок для Украины относительно вступления в ЕС.

Президент рассказал о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях украинцев на фоне усиления российских воздушных атак.

Владимир Зеленский отметил инициативу Германии по обеспечению Украины средствами противовоздушной обороны и отметил, что поставки дополнительных систем ПВО нужны нашей стране как можно быстрее.

Во время встречи стороны обсудили конкретные результаты конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2024) в Берлине, на которой начали ряд международных альянсов, которые будут способствовать восстановлению нашей страны.

Много документов, много договоров заключено как на уровне государств, так и на уровне общин Украины и Германии. Также состоялся важный диалог между представителями бизнеса - заметил президент.

Владимир Зеленский и Мануэла Швезиг также обсудили результаты совместного патроната Президента Украины и Федерального президента Германии над украинскими и немецкими городами и общинами.

В частности, отметили укрепление сотрудничества между Землей Мекленбург-Передняя Померания и Черниговской областью.

Напомним

В понедельник, 24 июня, президент Бундесрата Германии Мануэла Швезиг в Киеве встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили защиту людей и инфраструктуры, помощь в энергетике, партнерство на уровне общин и областей