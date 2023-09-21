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Зеленському в Нью-Йорку вручили премію Atlantic Council Global Citizen Awards за внесок у покращення світу

Зеленському в Нью-Йорку вручили премію Atlantic Council Global Citizen Awards за внесок у покращення світу

Київ • УНН

 • 173269 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський узяв участь у врученні премії Atlantic Council Global Citizen Awards, якою відзначають видатних людей, котрі роблять внесок у покращення світу, передає УНН.

Деталі

Найвищу нагороду Atlantic Council присудили та передали Главі держави у травні поточного року в Києві. У Нью-Йорку відбулась офіційна церемонія вручення відзнаки. 

Глава держави перепросив, що його промова буде короткою через високу завантаженість, проте подякував за запрошення на церемонію першої леді Олени зеленської.

"Чесно кажучи я часто не маю часу, щоб побути поряд з дружиною, побути разом. Тож дякую. Якщо ви хочете поаплодувати – будь ласка. Дякую", - пожартував президент і одразу перейшов на серйозний тон, зауваживши, що це нагорода не його.

"Цю нагороду я присвячую всім українцям і українкам в уніформі. Я присвячую цю нагороду всім нашим дітям, яких убили російські терористи. Ми ніколи не забудемо цього. Я присвячую цю нагороду всім батькам, матерям, які виховали таких відважних українських солдатів, а також усім вчителям, усім лікарям, які не покинули Україну з початком повномасштабної війни. Й були з нами, навчали наших розумних хлопців і дівчат навіть під російськими ракетами та іранськими дронами», – сказав глава держави.

Президент також наголосив, що ця нагорода присвячується всім партнерам України.

"Сполученим штатам, ЄС, усім сміливим країнам, які були поруч із нами та підтримували нас. Щиро дякую! І, звичайно, я присвячую цю нагороду всім людям у світі, які борються за свою демократію, як ми, українці. Слава Україні!", - завершив промову президент. 

Доповнення

Цьогоріч у Global Citizen Awards 2023 також взяли участь: канцлер Німеччини Олаф Шольц, який отримав відзнаку за значний внесок у забезпечення миру у Європі та протистояння загрозі глобальній демократії з боку Росії, Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, якого відзначено за лідерство у G7 в контексті зміцнення Глобального Півдня та сприяння міжнародній співпраці, міністр фінансів США Джанет Єллен, яку нагороджено за 40-річну кар’єру економіста, політичне лідерство задля забезпечення стійкої та інклюзивної економіки США й світу.

Захід відвідало близько 700 осіб, зокрема й чинні та колишні глави держав, урядів, посли ООН, представники адміністрації США, керівники глобального бізнесу, ЗМІ та лідери громадської думки. Церемонію висвітлювали провідні медіа Сполучених Штатів.

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