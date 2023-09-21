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Зеленскому в Нью-Йорке вручили премию Atlantic Council Global Citizen Awards за вклад в улучшение мира

Зеленскому в Нью-Йорке вручили премию Atlantic Council Global Citizen Awards за вклад в улучшение мира

Киев • УНН

 • 173268 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во вручении премии Atlantic Council Global Citizen Awards, которой отмечают выдающихся людей, которые вносят вклад в улучшение мира, передает УНН.

Детали

Высшую награду Atlantic Council присудили и передали Главе государства в мае текущего года в Киеве. В Нью-Йорке состоялась официальная церемония вручения награды. 

Глава государства извинился, что его речь будет короткой из-за высокой загруженности, однако поблагодарил за приглашение на церемонию первой леди Елены Зеленской.

"Честно говоря, я часто не имею времени, чтобы побыть рядом с женой, побыть вместе. Поэтому спасибо. Если вы хотите поаплодировать – пожалуйста. Спасибо", — пошутил президент и сразу перешел на серьезный тон, заметив, что это награда не его.

"Эту награду я посвящаю всем украинцам и украинкам в униформе. Я посвящаю эту награду всем нашим детям, которых убили российские террористы. Мы никогда не забудем этого. Я посвящаю эту награду всем отцам, матерям, которые воспитали таких отважных украинских солдат, а также всем учителям, всем врачам, которые не покинули Украину с началом полномасштабной войны. И были с нами, учили наших умных ребят и девушек даже под российскими ракетами и иранскими дронами», – сказал глава государства.

Президент также отметил, что эта награда посвящается всем партнерам Украины.

"Соединенным штатам, ЕС, всем смелым странам, которые были рядом с нами и поддерживали нас. Искренне благодарю! И, конечно, я посвящаю эту награду всем людям в мире, которые борются за свою демократию, как мы, украинцы. Слава Украине!", - завершил речь президент. 

Дополнение

В этом году в Global Citizen Awards 2023 также приняли участие: канцлер Германии Олаф Шольц, который получил награду за значительный вклад в обеспечение мира в Европе и противостояние угрозе глобальной демократии со стороны России, премьер-министр Японии Фумио Кишида, который отмечен за лидерство в G7 в контексте укрепления Глобального Юга и содействие международному сотрудничеству, министр финансов США Джанет Йеллен, которая награждена за 40-летнюю карьеру экономиста, политическое лидерство для обеспечения устойчивой и инклюзивной экономики США и мира.

Мероприятие посетило около 700 человек, в том числе действующие и бывшие главы государств, правительств, послы ООН, представители администрации США, руководители глобального бизнеса, СМИ и лидеры общественного мнения. Церемонию освещали ведущие медиа Соединенных Штатов.

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