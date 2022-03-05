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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Зеленський звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій

Зеленський звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій

Київ • УНН

 • 149467 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, 5 березня, виступив з промовою. Зокрема він звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє УНН.

Деталі 

Президент закликав жителів Донбасу боротися за свої права та свободу. Він впевнений, що там ще залишились люди, яким не стерли пам'ять пропагандою та не заплющили очі страхом.

Цитата

"Донбас! Згадай, як про тебе говорили: Донбас ніхто не ставив навколішки! І нікому поставити не дано! Ці слова у Донецьку та Луганську знає кожен. Їх часто повторювали. Раніше. А що зараз? Донбасе, зараз саме час!", – заявив Зеленський.

Він закликав людей боротися за свою свободу разом з Херсоном, Бердянськом, Києвом та усіма іншими українськими містами.

"До всіх, хто чує нас. Кому не стерли пам'ять пропагандою. Кому не заплющили очі страхом. Кому не знівечили душу цинізмом. Боріться за свої права! За волю", – наголосив президент.

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