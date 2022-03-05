Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий

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Президент призвал жителей Донбасса бороться за свои права и свободу. Он уверен, что там еще остались люди, которым не стерли память и не закрыли глаза страхом.

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"Донбасс! Вспомни, как о тебе говорили: Донбасс никто не ставил на колени! И никому поставить не дано! Эти слова в Донецке и Луганске знает каждый. Их часто повторяли. Раньше. А что сейчас? Донбасс, сейчас самое время!", - заявил Зеленский.

Он призвал людей бороться за свою свободу вместе с Херсоном, Бердянском, Киевом и всеми другими украинскими городами.

"Ко всем, кто слышит нас. Кому не закрыли глаза страхом. Кому не изуродовали душу цинизмом. Боритесь за свои права! За свободу", - подчеркнул президент.