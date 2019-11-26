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Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Естонії

Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Таллінні Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі cпікером Рійгікогу (парламенту) Естонської Республіки Хенном Пиллуаасом, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент України висловив подяку за активну позицію парламенту Естонії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський відзначив солідарність Естонії з позицією України щодо засудження рішення про повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи російської делегації. Він також наголосив на важливості ініціативи "Балтік плюс" у ПАРЄ.

Було обговорено перспективи розвитку міжпарламентської співпраці України та Естонії й налагодження ефективних робочих контактів між парламентами двох держав.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Естонії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром країни Юрі Ратасом.

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