Зеленський провів переговори з прем’єром Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Під час офіційного візиту до Естонії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром країни Юрі Ратасом, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Глава Української держави висловив уряду Естонії подяку за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та позицію щодо санкцій проти Росії.
Володимир Зеленський відзначив актуальність вивчення провідного досвіду Естонії у сферах діджиталізації, е-урядування та кібербезпеки.
"У вас є чудові фахівці у цифровій сфері. Ми хочемо використати ваш досвід у трансформації нашої країни. Бо у нас є великий проект "Держава у смартфоні", – наголосив Володимир Зеленський.
Також було обговорено модернізацію освітньої програми в Україні та збільшення студентського обміну.
"Ми підтримуємо всі освітні ініціативи. У нас нова команда, новий міністр освіти, хочемо підвищити рівень освіти в Україні", – повідомив Володимир Зеленський.
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Під час переговорів також ішлося про важливість збереження позитивної динаміки зростання обсягів двосторонньої торгівлі та необхідність поновлення роботи Спільної міжурядової українсько-естонської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.
Президент України поінформував естонську сторону про кроки української влади, спрямовані на поліпшення умов ведення бізнесу та можливостей для залучення інвестицій.
"Ми дуже хотіли б, щоб ви розглядали Україну і як геополітичного партнера, і як країну, куди можна вкладати гроші. Ми дуже зацікавлені у розвитку спільних підприємств в Україні", – зазначив Глава держави.
Сторони погодилися, що подолання корупції буде великим поштовхом до подальшої співпраці та процвітання України. Прем’єр-міністр Естонії наголосив, що Україна робить помітні кроки в цьому напрямі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і Президент Естонії Керсті Кальюлайд за результатами зустрічі підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці.