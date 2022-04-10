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Зеленський зробив заяву до роковин Смоленської катастрофи

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна солідарна зі своїми польськими друзями у роковини Смоленської авіакатастрофи, що забрала життя Президента Леха Качинського та представників польської еліти. Про це написав у Twitter Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Зеленський зробив заяву до роковин Смоленської катастрофи

Цитата

"Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв авіакатастрофи під Смоленськом, яка 12 років тому забрала життя Президента Леха Качинського та представників польської еліти. У цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять з Україною у протидії агресії рф".

Довідка

Літак Ту-154М розбився вранці 10 квітня 2010 року під Смоленськом в умовах густого туману. В результаті загинули всі 96 осіб, що знаходилися на борту, включаючи президента Польщі Лєха Качинського і його дружину Марію. Високопоставлена польська делегація летіла в Катинь для проведення траурних заходів. В умовах поганої видимості і відсутності візуального контакту з землею пілоти прийняли рішення посадити авіалайнер, літак кілька метрів не дотягнув до злітно-посадкової смуги, зіткнувшись спочатку з деревами, а потім і з землею.

Фахівці Міждержавного авіаційного комітету прийшли до висновку, що катастрофа сталася в результаті дій екіпажу, який в умовах психологічного тиску прийняв невірне рішення про посадку при несприятливих погодних умовах.

У доповіді польської урядової комісії серед причин катастрофи повітряного судна, крім зниження до неприпустимої висоти, названі також помилки екіпажу і той факт, що пілот проігнорував сигнали системи раннього попередження зіткнення із землею TAWS. Польські експерти прийшли до висновку, що причиною події було зниження нижче мінімальної висоти при надмірній швидкості в метеоумовах, що не дозволяють здійснювати візуальний контакт із землею, а також запізнілий початок процедури відходу на друге коло.

У квітні 2018 року підкомісія анулювала офіційний звіт про причини катастрофи, який був представлений в 2011 році урядовою комісією під керівництвом Єжи Міллера. Підкомісія опублікувала доповідь, що літак зруйнувався ще в повітрі через вибух, а російські диспетчери ввели в оману пілотів про їхнє місцезнаходження при підльоті до злітно-посадкової смуги.

25 квітня 2018 року був опублікований технічний звіт комісії повторного розслідування причин авіакатастрофи. Причиною катастрофи в ньому названо вибух в крилі літака до його падіння на землю.

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