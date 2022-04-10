Зеленський зробив заяву до роковин Смоленської катастрофи

Цитата

"Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв авіакатастрофи під Смоленськом, яка 12 років тому забрала життя Президента Леха Качинського та представників польської еліти. У цей день ми солідарні з нашими польськими друзями та союзниками, які твердо стоять з Україною у протидії агресії рф".

Довідка

Літак Ту-154М розбився вранці 10 квітня 2010 року під Смоленськом в умовах густого туману. В результаті загинули всі 96 осіб, що знаходилися на борту, включаючи президента Польщі Лєха Качинського і його дружину Марію. Високопоставлена польська делегація летіла в Катинь для проведення траурних заходів. В умовах поганої видимості і відсутності візуального контакту з землею пілоти прийняли рішення посадити авіалайнер, літак кілька метрів не дотягнув до злітно-посадкової смуги, зіткнувшись спочатку з деревами, а потім і з землею.

Фахівці Міждержавного авіаційного комітету прийшли до висновку, що катастрофа сталася в результаті дій екіпажу, який в умовах психологічного тиску прийняв невірне рішення про посадку при несприятливих погодних умовах.

У доповіді польської урядової комісії серед причин катастрофи повітряного судна, крім зниження до неприпустимої висоти, названі також помилки екіпажу і той факт, що пілот проігнорував сигнали системи раннього попередження зіткнення із землею TAWS. Польські експерти прийшли до висновку, що причиною події було зниження нижче мінімальної висоти при надмірній швидкості в метеоумовах, що не дозволяють здійснювати візуальний контакт із землею, а також запізнілий початок процедури відходу на друге коло.

У квітні 2018 року підкомісія анулювала офіційний звіт про причини катастрофи, який був представлений в 2011 році урядовою комісією під керівництвом Єжи Міллера. Підкомісія опублікувала доповідь, що літак зруйнувався ще в повітрі через вибух, а російські диспетчери ввели в оману пілотів про їхнє місцезнаходження при підльоті до злітно-посадкової смуги.

25 квітня 2018 року був опублікований технічний звіт комісії повторного розслідування причин авіакатастрофи. Причиною катастрофи в ньому названо вибух в крилі літака до його падіння на землю.