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Зеленський змінив склад РНБО України

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення змінити склад Ради національної безпеки і оборони України, ввівши туди членів нового уряду та керівників відомств і виключивши колишніх урядовців та очільників відомств. Відповідний указ №80/2020 від 13 березня оприлюднено на сайті Президента, передає УНН.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України: Венедіктову Ірину Валентинівну — тимчасово виконуючу обов’язки директора Державного бюро розслідувань; Кулебу Дмитра Івановича — міністра закордонних справ України; Тарана Андрія Васильовича — міністра оборони України; Уманського Ігоря Івановича — міністра фінансів України; Шмигаля Дениса Анатолійовича — Прем’єр-міністра України", - йдеться в документі.

Президент постановив також затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України віце-прем’єр- міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України О.Гончарука, А.Загороднюка, О.Маркарову, Р.Рябошапку", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 13 березня Рада національної безпеки та оборони України збирається на засідання, на якому обговорять безпекові питання в країні. 

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