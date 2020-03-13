Офіс Президента: сьогодні збереться засідання РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Рада національної безпеки та оборони України збирається на засідання, на якому обговорять безпекові питання в країні. Таку інформацію УНН підтвердили в Офісі Президента.
"Сьогодні відбудеться засідання РНБО", - повідомили в ОП, зазначивши, що про деталі засідання буде повідомлено по його завершенню.
За інформацією Офісу, на засіданні розглянуть безпекові питання.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Україні зафіксовано два нових випадки інфікування COVID-19.