Офіс Президента: сьогодні збереться засідання РНБО

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Рада національної безпеки та оборони України збирається на засідання,  на якому обговорять безпекові питання в країні. Таку інформацію УНН підтвердили в Офісі Президента.

"Сьогодні відбудеться засідання РНБО", - повідомили в ОП, зазначивши, що про деталі засідання буде повідомлено по його завершенню.

За інформацією Офісу, на засіданні розглянуть безпекові питання.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що в Україні зафіксовано два нових випадки інфікування COVID-19. 

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