Зеленський змінив очільника управління СБУ у Житомирській області
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими змінив начальника управління Служби безпеки України у Житомирській області, передає УНН із посиланням на відповідні укази Глави держави.
Так, указом №604/2019 звільнено зі згаданої посади Віктора Панасюка.
"Звільнити Панасюка Віктора Степановича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в документі.
Наступним указом, №605/2019, Президент призначив на цю посаду Олега Головаша.
"Призначити Головаша Олега Олеговича начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - йдеться у документі.
Нагадаємо, у ході робочої поїздки в Житомирську область Зеленський доручив звільнити голів СБУ у трьох областях, зокрема й у Житомирській.