Зеленський змінив голову та склад Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив голову Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Про це йдеться у відповідних указах від 19 січня, оприлюднених на сайті Президента, передає УНН.
Так, указом №918/2019 Президент увільнив Юрія Щербака від виконання обов’язків голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Крім того, Зеленський підписав указ №919/2019 про питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Зокрема, зазначеним документом Глава держави призначив Юрія Макарова головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також затвердив склад Комітету.
"Визнати таким, що втратив чинність Указ Президента України від 23 грудня 2016 року № 575 "Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка", - йдеться в тексті указу.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський утворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.