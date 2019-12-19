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Зеленський змінив голову та склад Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка

Зеленський змінив голову та склад Комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка

Київ • УНН

 • 11547 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив голову Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Про це йдеться у відповідних указах від 19 січня, оприлюднених на сайті Президента, передає УНН.

Так, указом №918/2019 Президент увільнив Юрія Щербака від виконання обов’язків голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Крім того, Зеленський підписав указ №919/2019 про питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Зокрема, зазначеним документом Глава держави призначив Юрія Макарова головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також затвердив склад Комітету.

"Визнати таким, що втратив чинність Указ Президента України від 23 грудня 2016 року № 575 "Про склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка", - йдеться в тексті указу.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський утворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

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