Зеленський зідзвонився з прем’єрами Британії та Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонні перемовини з прем'єр-міністрами Великої Британії Борисом Джонсоном та Чехії Петром Фіалою. Про це Глава держави розповів у своєму Twitter, пише УНН.
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“Провів розмови з прем'єр-міністрами Великобританії Борисом Джонсоном та Чехії Петром Фіалою. Говорили про боротьбу народу України проти російської агресії, про злочинні атаки РФ на цивільних. Подякував партнерам за важливу підтримку. Цінуємо її”, - написав Глава держави.
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Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Він попросив посприяти у звільненні з російського полону мера Мелітополя Івана Федорова.
Як повідомили у пресслужбі Бенета, розмова лідерів тривала понад годину.
Провів розмови з прем'єр-міністрами