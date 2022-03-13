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Зеленський зідзвонився з прем’єрами Британії та Чехії

Зеленський зідзвонився з прем’єрами Британії та Чехії

Київ • УНН

 • 129567 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонні перемовини з прем'єр-міністрами Великої Британії Борисом Джонсоном та Чехії Петром Фіалою. Про це Глава держави розповів у своєму Twitter, пише УНН.

Цитата

“Провів розмови з прем'єр-міністрами Великобританії Борисом Джонсоном та Чехії Петром Фіалою. Говорили про боротьбу народу України проти російської агресії, про злочинні атаки РФ на цивільних. Подякував партнерам за важливу підтримку. Цінуємо її”, - написав Глава держави.

Раніше

Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Він попросив посприяти у звільненні з російського полону мера Мелітополя Івана Федорова.

Як повідомили у пресслужбі Бенета, розмова лідерів тривала понад годину.

Провів розмови з прем'єр-міністрами

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