Зеленский созвонился с премьерами Британии и Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье провел телефонные переговоры с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Чехии Петром Фиалой. Об этом Глава государства рассказал в своем Twitter, пишет УНН.
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“Провел беседы с премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном и Чехии Петром Фиалой. Говорили о борьбе народа Украины против российской агрессии, о преступных атаках РФ на гражданских. Поблагодарил партнеров за важную поддержку. Ценим ее", - написал Глава государства.
Ранее
Накануне Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Он попросил посодействовать в освобождении из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Как сообщили в пресс-службе Бенета, разговор лидеров длился более часа.
Провел беседы с премьер-министрами