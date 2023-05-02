Зеленський зібрав військовий кабінет та анонсував новий потужний пакет санкцій проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський звітував про 433 день повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. У своєму вечірньому зверненні Зеленський поінформував, що зібрав військовий кабінет та анонсував новий потужний санкційний пакет проти росії, передає УНН.
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“Перше: військовий кабінет – це особлива робота із ключовими командувачами та тими, хто забезпечує оборону. Зрозуміло, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються. Але так само, як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій”, – заявив Президент.
Деталі
Зеленський також поінформував, що провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як українських, так і спільних із партнерами.
“Уважно стежимо за тим, як держава-террорист намагається обходити сакції. Фіксуємо кожен такий напрямок. Працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет – рішення вже незабаром”, – додав він.
Доповнення
1 травня Володимир Зеленський провів кілька нарад щодо дипломатичної роботи України в травні.