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Зеленський зібрав військовий кабінет та анонсував новий потужний пакет санкцій проти рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський звітував про 433 день повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. У своєму вечірньому зверненні Зеленський поінформував, що зібрав військовий кабінет та анонсував новий потужний санкційний пакет проти росії, передає УНН.

Цитата

“Перше: військовий кабінет – це особлива робота із ключовими командувачами та тими, хто забезпечує оборону. Зрозуміло, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються. Але так само, як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій”, – заявив Президент.

Деталі

Зеленський також поінформував, що провів нараду щодо посилення санкційних режимів – як українських, так і спільних із партнерами.

“Уважно стежимо за тим, як держава-террорист намагається обходити сакції. Фіксуємо кожен такий напрямок. Працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет – рішення вже незабаром”, – додав він.

Доповнення

1 травня Володимир Зеленський провів кілька нарад щодо дипломатичної роботи України в травні.

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