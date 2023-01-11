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Зеленський заявив, що бої в Соледарі продовжуються

Київ • УНН

 • 449931 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що росія намагається вдати, що Соледар буде її здобутком, але бої все ще тривають і Донецький напрямок тримається, передає УНН.

Зеленський заявив, що бої в Соледарі продовжуються

Цитата

"Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара, майже повністю зруйнованого окупантами міста, ніби це якийсь здобуток росії. Вони будуть подавати, і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок тримається", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна зараз безперервно робить все, щоб посилити власну оборону. І її потенціал зростає. Президент подякував всім партнерам, які допомагають Україні у цій боротьбі.

Доповнення

Український військовий, який перебуває в місті Соледар Донецької області, у коментарі CNN розповів, що українські захисники “тримаються в цьому населеному пункті, але наступні 24 години будуть важкими”.

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