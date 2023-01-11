Зеленський заявив, що бої в Соледарі продовжуються

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"Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара, майже повністю зруйнованого окупантами міста, ніби це якийсь здобуток росії. Вони будуть подавати, і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої тривають. Донецький напрямок тримається", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна зараз безперервно робить все, щоб посилити власну оборону. І її потенціал зростає. Президент подякував всім партнерам, які допомагають Україні у цій боротьбі.

Доповнення

Український військовий, який перебуває в місті Соледар Донецької області, у коментарі CNN розповів, що українські захисники “тримаються в цьому населеному пункті, але наступні 24 години будуть важкими”.