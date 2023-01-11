Зеленский заявил, что бои в Соледаре продолжаются

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"Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, будто какая-то часть нашего города Соледара, почти полностью разрушенного оккупантами города, будто это какое-то достижение россии. Они будут подавать, и уже подают это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление держится", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина сейчас непрерывно делает все, чтобы усилить собственную оборону. И ее потенциал растет. Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине в этой борьбе.

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Украинский военный, который находится в городе Соледар Донецкой области, в комментарии CNN рассказал, что украинские защитники “держатся в этом населенном пункте, но следующие 24 часа будут тяжелыми”.