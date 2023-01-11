Зеленский заявил, что бои в Соледаре продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что россия пытается сделать вид, что Соледар будет ее достижением, но бои все еще продолжаются и Донецкое направление держится, передает УНН.
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"Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, будто какая-то часть нашего города Соледара, почти полностью разрушенного оккупантами города, будто это какое-то достижение россии. Они будут подавать, и уже подают это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление держится", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина сейчас непрерывно делает все, чтобы усилить собственную оборону. И ее потенциал растет. Президент поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине в этой борьбе.
Дополнение
Украинский военный, который находится в городе Соледар Донецкой области, в комментарии CNN рассказал, что украинские защитники “держатся в этом населенном пункте, но следующие 24 часа будут тяжелыми”.