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“Тримаємося, але наступна доба буде дуже важкою”: український військовий розповів про обстановку у Соледарі

Київ • УНН

 • 537925 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Український військовий, який перебуває в місті Соледар Донецької області, у коментарі CNN розповів, що українські захисники “тримаються в цьому населеному пункті, але наступні 24 години будуть важкими”, передає УНН.

“Тримаємося, але наступна доба буде дуже важкою”: український військовий розповів про обстановку у Соледарі

Цитата

“Тут важко, але ми живіші, ніж будь-хто інший", — написав у текстовому повідомленні солдат, ім'я якого CNN не називає з міркувань безпеки.

Деталі

Військовий також закликав не вірити заявам російської влади про нібито взяття міста. Українська армія тримається в цьому населеному пункті, хоча практично самостійно і без командирів.

За його словами, наступні 24 години будуть «дуже важкими».

“У ці дні для міста все вирішиться. Оскільки ми в пастці, вони хочуть нас оточити”, — сказав він.

Військовослужбовець також додав, що якщо найближчі українські частини утримають свої позиції, його підрозділ зможе безпечно відступити. Російська армія глушить український зв'язок, що надзвичайно ускладнює координацію.

«Незрозуміло, хто наші сусіди, але хтось там є і воює. Жодного зв'язку з ними ми не маємо», — додав він.

Додамо

Вночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" пригожина опублікувала фото нібито із соляної шахти Соледара і повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль їхніми бійцями.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що пригожин не в Соледарських шахтах, порівнявши фото соляних шахт із тим, на якому пригожин.

За даними Генерального Штабу ЗСУ, ворог проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку, і незважаючи на великі втрати, намагається встановити контроль над містом Соледар.

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