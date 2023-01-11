“Держимся, но последующие сутки будут очень тяжелыми”: украинский военный рассказал об обстановке в Соледаре

Цитата

“Здесь тяжело, но мы живее, чем кто-либо другой", — написал в текстовом сообщении солдат, имя которого CNN не называет из соображений безопасности.

Детали

Военный также призвал не верить заявлениям российских властей оя кобы взятии города. Украинская армия держится в данном населенном пункте, хотя практически самостоятельно и без командиров.

По его словам, следующие 24 часа будут «очень трудными».

“В эти дни для города все решится. Поскольку мы в ловушке, они хотят нас окружить”, — сказал он.

Военнослужащий также добавил, что если ближайшие украинские части удержат свои позиции, его подразделение сможет безопасно отступить. Российская армия глушит украинскую связь, что чрезвычайно затрудняет координацию.

«Непонятно, кто наши соседи, но кто-то там есть и воюет. Никакой связи с ними мы не имеем», — добавил он.

Добавим

Ночью пресс-служба владельца ЧВК "Вагнер" пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что якобы вся территория города взята под контроль их бойцами.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что пригожин не в Соледарских шахтах, сравнив фото соляных шахт с тем, на котором пригожин.

По данным Генерального Штаба ВСУ, враг проводит наступательные действия на Бахмутском направлении, и несмотря на большие потери, пытается установить контроль над городом Соледар.