Зеленський завтра зустрінеться із Парубієм та лідерами фракцій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У вівторок, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головою Верховної Ради України, його заступниками, лідерами депутатських фракцій та груп. Про це УНН повідомили у прес-службі Зеленського.
У повідомленні зазначено, що зустріч відбудеться о 10.00.
По закінченню зустрічі на площі перед Адміністрацією Президента України відбудеться брифінг, повідомили у прес-службі.
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Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.
Як повідомляв УНН, раніше цього дня Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду і висловив надію на подальшу тісну співпрацю.