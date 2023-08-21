Зеленський завтра в Афінах проведе зустріч із президентом Сербії

Повідомляється, що Вучич перебуває в Афінах, де сьогодні ввечері візьме участь у неформальній вечері для регіональних лідерів.

За його словами, завтра вранці у нього буде двостороння зустріч із Зеленським. Він вказує, що ситуація для Сербії не найпростіша, але додає, що це не вперше, і що він боротиметься за Сербію та її європейське майбутнє, а також за національні інтереси. Однак він зазначає, що в майбутньому буде дедалі важче.

Він зазначив, що Сербія поважає територіальну цілісність України, тому сподівається, що вона також поважатиме територіальний суверенітет Сербії.

Доповнення

Сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда та Приштини.



Косово приєдналася до гарантій безпеки для України, представлених на саміті НАТО в липні.