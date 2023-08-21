Зеленский завтра в Афинах проведет встречу с президентом Сербии

Сообщается, что Вучич находится в Афинах, где сегодня вечером примет участие в неформальном ужине для региональных лидеров.

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«По его словам, завтра утром у него будет двусторонняя встреча с Зеленским. Он указывает, что ситуация для Сербии не самая простая, но добавляет, что это не в первый раз и что он будет бороться за Сербию и ее европейское будущее, а также за национальные интересы. Однако он отмечает, что в будущем будет все труднее», - говориться в сообщении.

Он отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, поэтому надеется, что она также будут уважать территориальный суверенитет Сербии.

Дополнение

Сербский президент Александар Вучич резко прокомментировал перспективы признания Украиной Косово после того, как один из украинских депутатов подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины.



Косово присоединилась к гарантиям безопасности для Украины, представленных на саммите НАТО в июле.