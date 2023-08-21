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Зеленский завтра в Афинах проведет встречу с президентом Сербии

Зеленский завтра в Афинах проведет встречу с президентом Сербии

Киев • УНН

 • 3415556 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем завтра, 22 августа в Афинах. Об этом сообщает Kurir со ссылкой на Вучича, передает УНН.

Сообщается, что Вучич находится в Афинах, где сегодня вечером примет участие в неформальном ужине для региональных лидеров.

Цитата

«По его словам, завтра утром у него будет двусторонняя встреча с Зеленским. Он указывает, что ситуация для Сербии не самая простая, но добавляет, что это не в первый раз и что он будет бороться за Сербию и ее европейское будущее, а также за национальные интересы. Однако он отмечает, что в будущем будет все труднее», - говориться в сообщении.

Он отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, поэтому надеется, что она также будут уважать территориальный суверенитет Сербии.

Дополнение

Сербский президент Александар Вучич резко прокомментировал перспективы признания Украиной Косово после того, как один из украинских депутатов подписал обращение к правительствам западных государств с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины.

Косово присоединилась к гарантиям безопасности для Украины, представленных на саммите НАТО в июле.

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