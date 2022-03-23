Зеленський закликав Францію надати більше зброї та запровадити нові санкції проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав парламент Франції надати Україні більше зброї для захисту від росії та запровадити більше економічних санкцій проти Москви. Про це він сказав під час звернення до парламенту Франції, передає кореспондент УНН.
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"Ми потребуємо більшої допомоги, більшої підтримки, щоб свобода не програла, вона має бути добре озброєною. Танки, протитанкова зброя, авіація, протиповітряна оборона, ми потребуємо всього цього. Ви можете нам допомогти. Щоб свобода не програла, світ повинен підтримувати її санкціями проти агресора, кожного тижня новий санкційний пакет", - сказав Зеленський.
Деталі
За його словами, французькі компанії повинні залишити росію й припинити спонсорувати її військову машину.
"Вони повинні припинити фінансувати вбивства дітей та жінок, зґвалтування. Цінності коштують більше ніж прибуток на крові. Ми повинні разом змусити росію укласти мир", - додав Зеленський.
Доповнення
Зеленський звернувся в обидві палати італійського парламенту і закликав Італію посилити санкції проти росії.