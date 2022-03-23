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Зеленский призвал Францию предоставить больше оружия и ввести новые санкции против рф

Киев • УНН

 • 91288 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент Франции предоставить Украине больше оружия для защиты от россии и ввести больше экономических санкций против Москвы. Об этом он сказал во время обращения к парламенту Франции, передает корреспондент УНН.

Зеленский призвал Францию предоставить больше оружия и ввести новые санкции против рф

Цитата

"Мы нуждаемся в большей помощи, большей поддержке, чтобы свобода не проиграла, она должна быть хорошо вооруженной. Танки, противотанковое оружие, авиация, противовоздушная оборона, мы нуждаемся во всем этом. Вы можете нам помочь. Чтобы свобода не проиграла, мир должен поддерживать ее санкциями против агрессора, каждую неделю новый санкционный пакет", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, французские компании должны покинуть россию и прекратить спонсировать ее военную машину.

"Они должны прекратить финансировать убийства детей и женщин, изнасилования. Ценности стоят больше чем прибыль на крови. Мы должны вместе заставить россию заключить мир", - добавил Зеленский.

Дополнение

Зеленский обратился к обеим палатам итальянского парламента и призвал Италию усилить санкции против россии.

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