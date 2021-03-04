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Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо подвійного громадянства: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 85/2021, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 26 лютого 2021 року “Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства”, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Деталі

Згідно з цим рішенням РНБО, Кабінет Міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Зокрема, необхідно встановити наявність чи відсутність правової визначеності заборони громадянам України, які мають громадянство (або підданство) іноземної держави, займати певні державні та політичні посади або виконувати функції держави або місцевого самоврядування.

За результатами такого аналізу уряд має у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради проекти законів, які б передбачали заборону громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи (проходять процедуру) для набуття іноземного громадянства, претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; претендувати на зайняття керівних посад на стратегічних об’єктах державної власності; мати допуск до державної таємниці; бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах; бути членом політичної партії.

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Також необхідно розробити та подати на розгляд парламенту порядок підтвердження відмови та виходу з громадянства (підданства) іноземної держави для громадян України, які претендують на вищезгадані позиції.

Додамо

Крім того, на законодавчому рівні має бути передбачений порядок подання громадянами України декларацій про набуття іноземного громадянства. Для жителів тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму цей порядок буде вводитися в дію лише після відновлення територіальної цілісності України.

За подання недостовірних відомостей у деклараціях про відсутність іноземного громадянства має бути встановлена відповідальність.

Також, згідно з рішенням РНБО, уряд повинен розпочати міждержавний діалог щодо укладення двосторонніх угод із заінтересованими державами, крім держави-агресора, спрямованих на врегулювання проблемних питань, пов’язаних із подвійним (множинним) громадянством.

Контекст

Рада національної безпеки і оборони України у п’ятницю, 26 лютого, доручила уряду протягом двох місяців розробити законопроект, який допоможе врегулювати питання подвійного громадянства.

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