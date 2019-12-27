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Зеленський висловив співчуття Токаєву у зв’язку з авіакатастрофою в Алмати

Зеленський висловив співчуття Токаєву у зв’язку з авіакатастрофою в Алмати

Київ • УНН

 • 13723 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву у зв’язку з жертвами авіакатастрофи в Казахстані. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“3 великим сумом і болем дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака, який 27 грудня 2019 року виконував рейс Алмати — Нур-Султан”, — йдеться в листі Володимира Зеленського.

Глава держави від імені українського народу та від себе особисто передав щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року поблизу аеропорту міста Алмати розбився пасажирський літак авіакомпанії “Бек Ейр”, який виконував рейс за маршрутом Алмати — Нур-Султан. На борту літака знаходилось 95 пасажирів та 5 членів екіпажу. За попередньою інформацією, внаслідок катастрофи загинули 12 осіб, 49 — госпіталізовані.

Також нагадаємо, серед постраждалих в авіакатастрофі у Казахстані є українці.

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