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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Зеленський відвідав поранених захисників України у військовому госпіталі

Зеленський відвідав поранених захисників України у військовому госпіталі

Київ • УНН

 • 106090 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України, які лікуються у військовому госпіталі. Про це повідомила пресслужба глави держави, пише УНН.

Деталі

Як повідомили, у медзаклад доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.

Глава держави нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах.

Крім того, Зеленський поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби закладу та особливі заходи, яких вживають під час війни.

Нагадаємо

Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагороди для 106-ти військовослужбовців Збройних сил України. 17 з них – посмертно.

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