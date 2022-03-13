Зеленський відвідав поранених захисників України у військовому госпіталі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський відвідав поранених захисників України, які лікуються у військовому госпіталі. Про це повідомила пресслужба глави держави, пише УНН.
Деталі
Як повідомили, у медзаклад доправили військових з ушкодженнями різного ступеня тяжкості після боїв у Київській області.
Глава держави нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах.
Крім того, Зеленський поспілкувався з керівництвом госпіталю, запитав про потреби закладу та особливі заходи, яких вживають під час війни.
Нагадаємо
Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагороди для 106-ти військовослужбовців Збройних сил України. 17 з них – посмертно.