Зеленский посетил раненых защитников Украины в военном госпитале

Детали

Как сообщили, в медучреждение доставили военных с повреждениями различной степени тяжести после боев в Киевской области.

Глава государства наградил военных орденами и медалями за мужество и самоотверженность, а также отметил персонал больницы за образцовую работу в сложных условиях.

Кроме того, Зеленский пообщался с руководством госпиталя, спросил о потребностях заведения и особых мерах, которые предпринимают во время войны.

Напомним

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о наградах для 106-ти военнослужащих Вооруженных сил Украины. 17 из них - посмертно.