Зеленский посетил раненых защитников Украины в военном госпитале
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский посетил раненых защитников Украины, которые лечатся в военном госпитале. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет УНН.
Детали
Как сообщили, в медучреждение доставили военных с повреждениями различной степени тяжести после боев в Киевской области.
Глава государства наградил военных орденами и медалями за мужество и самоотверженность, а также отметил персонал больницы за образцовую работу в сложных условиях.
Кроме того, Зеленский пообщался с руководством госпиталя, спросил о потребностях заведения и особых мерах, которые предпринимают во время войны.
Напомним
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о наградах для 106-ти военнослужащих Вооруженных сил Украины. 17 из них - посмертно.