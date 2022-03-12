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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Президент України нагородив 106 військовослужбовців, 17 — посмертно

Президент України нагородив 106 військовослужбовців, 17 — посмертно

Київ • УНН

 • 135639 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагороди для 106-ти військовослужбовців Збройних Сил України. 17 з них – посмертно. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Зеленського.

Цитата 

"Я підписав два важливі укази про присвоєння державних нагород України 106 військовослужбовців ЗСУ, які мужньо проявили себе в боях за незалежність України, 17 з них, на жаль, посмертно, але вони герої", - заявив глава держави.

Деталі

Також Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з удостоєним ордером Золота Зірка:

Старшому сержанту Васичу Сергію Вікторовичу посмертно. Він мужньо обороняв наші позиції в Київській області, а також знищив ворожу техніку і значну кількість сил ворога.

Старшому солдату Пархоменку Віталію Васильовичу посмертно. Під час контрнаступу в районі міста Макарів він завдав значних втрат ворогові і героїчно загинув, захищаючи своїх побратимів.

Солдату Мрочку Костянтину Васильовичу посмертно. Він мужньо боровся з переважаючими силами противника. Завдяки його ефективним діям окупанти зазнали болючих втрат.

Солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу посмертно. Він героїчно виконував свої обов'язки проти переважаючих сил противника, і до останнього допомагав своїм товаришам по службі.

Сержанту Ханіну Андрію Павловичу посмертно. Він захищав Волноваху Донецької області, знищив танк супротивника та близько 10 супротивників.

Сержанту Дерусовій Інні Миколаївні посмертно. Вона старший бойовий медик із 24 лютого виконувала завдання у місті Охтирка Сумської області. Сержант урятувала понад 10 військовослужбовців. Загинула від артилерійського обстрілу російських військ. При цьому вона - перша жінка Герой України, якій це звання надано посмертно.

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