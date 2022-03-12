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Президент Украины наградил 106 военнослужащих, 17 — посмертно

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о наградах для 106-ти военнослужащих Вооруженных Сил Украины. 17 из них - посмертно. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Зеленского.

Цитата

"Я подписал два важных указа о присвоении государственных наград Украины 106 военнослужащих ВСУ, которые мужественно проявили себя в боях за независимость Украины, 17 из них, увы, посмертно, но они герои", - заявил глава государства.

Детали

Также Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с удостоенным ордером Золотая Звезда:

Старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу посмертно. Он мужественно оборонял наши позиции в Киевской области, а также уничтожил вражескую технику и значительное количество сил врага.

Старшему солдату Пархоменко Виталию Васильевичу посмертно. Во время контрнаступления в районе города Макаров он нанес значительные потери врагу и героически погиб, защищая своих собратьев.

Солдату Мрочку Константину Васильевичу посмертно. Он мужественно боролся с превосходящими силами противника. Благодаря его эффективным действиям оккупанты понесли болезненные потери.

Солдату Свинчуку Олегу Анатольевичу посмертно. Он героически выполнял свои обязанности против превосходящих сил противника, и до последнего помогал своим товарищам по службе.

Сержанту Ханину Андрею Павловичу посмертно. Он защищал Волноваху Донецкой области, уничтожил танк противника и около 10 противников.

Сержанту Дерусовой Инне Николаевне посмертно. Она старший боевой медик с 24 февраля выполняла задачи в городе Ахтырка Сумской области. Сержант спасла более 10 военнослужащих. При этом она-первая женщина, которой это звание присвоено посмертно.

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