Зеленський відреагував на удар рф по Харкову і показав кадри з місця обстрілу

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"Харків, російський удар цього ранку. Убита дитина – хлопчик. Десять років йому було... Мої співчуття рідним і близьким! Понад 20 людей постраждали. Усім пораненим надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває. Вдячний кожному, хто допомагає нашим людям", - написав Зеленський у соцмережах.

"І я дякую всім нашим воїнам, які, попри все, рухаються вперед, знищують окупантів і наближають повернення справедливості для України. Наша стійкість, наш рух і щоденні втрати окупантів – це те, що має бути відповіддю на російський терор", - вказав Президент.

Нагадаємо

Внаслідок російської атаки «Іскандерами» на Харків, загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 людей отримали поранення.