Зеленский отреагировал на удар рф по Харькову и показал кадры с места обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний удар российских войск по Харькову, где погиб ребенок, и показал кадры с места вражеского обстрела, передает УНН.
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"Харьков, российский удар этим утром. Убит ребенок – мальчик. Десять лет ему было... Мои соболезнования родным и близким. Более 20 человек пострадали. Всем раненым оказывается необходимая помощь. Спасательная операция продолжается. Благодарен каждому, кто помогает нашим людям", - написал Зеленский в соцсетях.
"И я благодарю всех наших воинов, которые, несмотря ни на что, движутся вперед, уничтожают оккупантов и приближают возвращение справедливости для Украины. Наша стойкость, наше движение и ежедневные потери оккупантов – это то, что должно быть ответом на российский террор", - указал Президент.
Напомним
В результате российской атаки «Искандерами» на Харьков, погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 человек получили ранения.