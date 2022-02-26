Зеленський відмовився від евакуації з Києва — The Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Видання The Washington Post повідомило, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пропонував президенту України Володимиру Зеленському виїхати з Києва, але він відхилив пропозицію США, інформує УНН з посиланням на The Washington Post.
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Як зазначається, президент США Джо Байден пропонував президенту України Володимиру Зеленському виїхати з Києва. І начебто обіцяв допомогти з евакуацією. Проте Зеленський відмовився.
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