Зеленський: в Умані 13 жертв, доля батьків загиблих дітей невідома
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив про 13 жертв атаки російських військ на Умань, доля батьків двох загиблих дітей невідома, передає УНН.
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"Умань. Розбір завалів триває. Уже 13 загиблих. Двоє з них - діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома. Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося. Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії", - написав Зеленський у Telegram.
"Російський терор переможемо лише спільно – зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для вбивць", - підкреслив Президент.
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.