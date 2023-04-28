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Зеленський: в Умані 13 жертв, доля батьків загиблих дітей невідома

Київ • УНН

 • 2164384 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив про 13 жертв атаки російських військ на Умань, доля батьків двох загиблих дітей невідома, передає УНН.

Цитата

"Умань. Розбір завалів триває. Уже 13 загиблих. Двоє з них - діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома. Рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося. Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії", - написав Зеленський у Telegram.

"Російський терор переможемо лише спільно – зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для вбивць", - підкреслив Президент.

Доповнення

Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.

Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.

Приблизний час розбору всіх завалів - одна доба, повідомляв голова МВС.

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