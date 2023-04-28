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Зеленский: в Умани 13 жертв, судьба родителей погибших детей неизвестна

Зеленский: в Умани 13 жертв, судьба родителей погибших детей неизвестна

Киев • УНН

 • 2164384 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 13 жертвах атаки российских войск на Умань, судьба родителей двух погибших детей неизвестна, передает УНН.

Цитата

"Умань. Разбор завалов продолжается. Уже 13 погибших. Двое из них - дети, которых невозможно опознать. Судьба их родителей неизвестна. Спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось. Мои соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал от этой агрессии", - написал Зеленский в Telegram.

"Российский террор победим только совместно – оружием для Украины, жесткими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц", - подчеркнул Президент.

Дополнение

Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.

Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.

Приблизительное время разбора всех завалов - одни сутки, сообщал глава МВД.

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