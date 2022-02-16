Зеленський увів в дію Стратегію забезпечення держбезпеки. Серед загроз - Росія
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про Стратегію забезпечення державної безпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.
Цитата
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року “Про Стратегію забезпечення державної безпеки”, — йдеться в документі.
Деталі
Серед загроз у документі вказана Росія.
Так у розділі "Безпекове середовище та загрози державній безпеці" зазначено: "Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.
Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України".
Повідомляється, що Президент затвердив Стратегію забезпечення державної безпеки та доручив Кабінету Міністрів України затвердити план заходів з її реалізації та забезпечити за участю суб’єктів забезпечення державної безпеки його виконання.
Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Зазначається, що Стратегія забезпечення державної безпеки визначає реальні й потенційні загрози державній безпеці України, напрями та завдання державної політики у сфері державної безпеки, є основою для планування і реалізації політики у сфері державної безпеки.
Реалізація положень Стратегії здійснюватиметься на плановій основі на період до 2025 року.
Доповнення
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.
Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. У ЗМІ з посиланням на американську розвідку навіть називали “дату вторгнення”, Зеленський цей день — 16 лютого — оголосив указом Днем єднання.