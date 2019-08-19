Зеленський увільнив керівника Миколаївської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації В’ячеслава Боня. Про це повідомляє УНН із посиланням на указ №603/2019.
"Увільнити Боня В’ячеслава Валентиновича від тимчасового виконання обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час ознайомлення з інфраструктурою та умовами функціонування Миколаївського міжнародного аеропорту Зеленський наказав в.о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславу Боню написати заяву на звільнення.
Раніше Зеленський сам призначив тимчасовим керівником Миколаївської ОДА В’ячеслава Боня.
Як повідомляв УНН, у Зеленського через Facebook шукали кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА.