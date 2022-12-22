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Зеленський: Україна ніколи не просила американських військових воювати на нашій землі

Зеленський: Україна ніколи не просила американських військових воювати на нашій землі

Київ • УНН

 • 443569 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Україна ніколи не просила американських військових воювати проти рф. ЗСУ можуть вміло керувати американською технікою. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу у Конгресі США, передає УНН.

Цитата

“Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що українські військові можуть вміло керувати американськими танками та літаками. 

“У нас є артилерія. Дякую за неї. Її достатньо? Ні, насправді”, — додав Зеленський.

Нагадаємо 

Зеленський під час свого виступу у Конгресі США заявив, що наступний рік стане поворотним у боротьбі за свободу.

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