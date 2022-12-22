Зеленський: Україна ніколи не просила американських військових воювати на нашій землі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Україна ніколи не просила американських військових воювати проти рф. ЗСУ можуть вміло керувати американською технікою. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу у Конгресі США, передає УНН.
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“Україна ніколи не просила американських солдатів воювати на нашій землі замість нас”, — сказав Зеленський.
Він наголосив, що українські військові можуть вміло керувати американськими танками та літаками.
“У нас є артилерія. Дякую за неї. Її достатньо? Ні, насправді”, — додав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський під час свого виступу у Конгресі США заявив, що наступний рік стане поворотним у боротьбі за свободу.