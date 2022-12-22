Зеленский: Украина никогда не просила американских военных воевать на нашей земле
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украина никогда не просила американских военных воевать против рф. ВСУ могут умело управлять американской техникой. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США, передает УНН.
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“Украина никогда не просила американских солдат воевать на нашей земле вместо нас”, — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинские военные могут умело управлять американскими танками и самолетами.
“В нас есть артиллерия. Спасибо за нее. Ее достаточно? Нет, на самом деле”, — добавил Зеленский.
Напомним
Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США заявил, что следующий год станет поворотным в борьбе за свободу.