Наступного року буде поворотний момент – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Наступний рік стане поворотним у боротьбі за свободу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Конгресі США, передає УНН.
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“Ця битва не може бути заморожена або відкладена. Наступного року буде поворотний момент. Я знаю та точка той момент, коли хоробрість України і рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності”, — повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джо Байденом обговорив подальші санкції проти росії та відповідальність агресора за злочини, вчинені проти України.