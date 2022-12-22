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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 15687 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Наступного року буде поворотний момент – Зеленський

Наступного року буде поворотний момент – Зеленський

Київ • УНН

 • 380418 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Наступний рік стане поворотним у боротьбі за свободу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Конгресі США, передає УНН.

Цитата

“Ця битва не може бути заморожена або відкладена. Наступного року буде поворотний момент. Я знаю та точка той момент, коли хоробрість України і рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності”, — повідомив Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом США Джо Байденом обговорив подальші санкції проти росії та відповідальність агресора за злочини, вчинені проти України.

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