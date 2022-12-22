В следующем году будет поворотный момент – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Следующий год станет поворотным в борьбе за свободу. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США, передает УНН.
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“Эта битва не может быть заморожена или отложена. В следующем году будет поворотный момент. Я знаю та точка тот момент, когда храбрость Украины и решимость американцев обеспечат свободу людей, отстаивающих свои ценности”, — сообщил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом обсудил дальнейшие санкции против россии и ответственность агрессора за преступления, совершенные против Украины.