В следующем году будет поворотный момент – Зеленский

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“Эта битва не может быть заморожена или отложена. В следующем году будет поворотный момент. Я знаю та точка тот момент, когда храбрость Украины и решимость американцев обеспечат свободу людей, отстаивающих свои ценности”, — сообщил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом обсудил дальнейшие санкции против россии и ответственность агрессора за преступления, совершенные против Украины.