Зеленський ухвалив план реформи системи правопорядку та пояснив його мету
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені зазначив, що схвалив план реформування системи правопорядку України, пише УНН.
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«Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку - всіх правоохоронних органів та прокуратури. Це докладний документ, розрахований на час до 27-го року», - заявив Президент.
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Як зазначив Володимир Зеленський, це докладний документ, який розрахований на час до 27-го року. Основною метою даного реформування буде гарантування Україною системи забезпечення справедливості та правопорядку, яка відповідатиме і меті швидкого вступу нашої держави до ЄС.
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Також у вечірньому звернені Президент подякував окреми підрозділам та штурмови бригадам за захист нашої держави від окупантів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю суспільним мовникам знову відкинув звинувачення росії у тому, що Україна стоїть за ймовірною атакою дронів на кремль. Він висловив думку, що цю операцію, яка «виглядала дуже штучно», могла здійснити сама країна-агресор для «виправдання».