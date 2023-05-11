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Зеленський ухвалив план реформи системи правопорядку та пояснив його мету

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому звернені зазначив, що схвалив план реформування системи правопорядку України, пише УНН.

Цитата 

«Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку - всіх правоохоронних органів та прокуратури. Це докладний документ, розрахований на час до 27-го року», - заявив Президент.

Деталі

Як зазначив Володимир Зеленський, це докладний документ, який розрахований на час до 27-го року. Основною метою даного реформування буде гарантування Україною системи забезпечення справедливості та правопорядку, яка відповідатиме і меті швидкого вступу нашої держави до ЄС.

Додатково

Також у вечірньому звернені Президент подякував окреми підрозділам та штурмови бригадам за захист нашої держави від окупантів. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю суспільним мовникам знову відкинув звинувачення росії у тому, що Україна стоїть за ймовірною атакою дронів на кремль. Він висловив думку, що цю операцію, яка «виглядала дуже штучно», могла здійснити сама країна-агресор для «виправдання». 

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