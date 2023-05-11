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"Це вилядало дуже штучно": Зеленський про звинувачення рф України у атаці дронів на кремль

"Це вилядало дуже штучно": Зеленський про звинувачення рф України у атаці дронів на кремль

Київ • УНН

 • 775841 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю суспільним мовникам знову відкинув звинувачення росії у тому, що Україна стоїть за ймовірною атакою дронів на кремль. Він висловив думку, що цю операцію, яка "виглядала дуже штучно", могла здійснити сама країна-агресор для "виправдання", передає УНН

Деталі

За словами Зеленського, ймовірна атака, яку москва описала як "спробу вбити путіна", могла бути операцією під марковим прапором, здійсненою самою росією. Він додав, що такі заяви використовуються, як "виправдання" кремля для  нападу на Україну.

Цитата

"Вони постійно шукають щось, як виправдання, кажучи: "Ви нам робите так, а ми вам те". Але це не спрацювало. Навіть для внутрішньої громадськості це не спрацювало. Навіть їхні власні пропагандисти не повірили в це. Тому що це виглядало дуже, дуже штучно", - заявив президент.

Нагадаємо

У резиденції президента рф володимира путіна повідомили, що нібито вночі 3 травня була спроба завдати ударів безпілотником по кремлю.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакувала російського диктатора володимира путіна й москву безпілотниками.

Українські Національні Новини

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