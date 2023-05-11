"Это выглядело очень искусственно": Зеленский об обвинениях рф Украины в атаке дронов на кремль
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью общественным вещателям снова отверг обвинения россии в том, что Украина стоит за вероятной атакой дронов на кремль. Он выразил мнение, что эту операцию, которая "выглядела очень искусственно", могла осуществить сама страна-агрессор для "оправдания", передает УНН.
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По словам Зеленского, вероятная атака, которую москва описала как "попытку убить путина", могла быть операцией под марочным флагом, осуществленной самой россией. Он добавил, что такие заявления используются, как "оправдание" кремля для нападения на Украину.
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"Они постоянно ищут что-то, как оправдание, говоря: "Вы нам делаете так, а мы вам то". Но это не сработало. Даже для внутренней общественности это не сработало. Даже их собственные пропагандисты не поверили в это. Потому что это выглядело очень, очень искусственно", - заявил президент.
Напомним
В резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью 3 мая была попытка нанести удары беспилотником по кремлю.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не атаковала российского диктатора владимира путина и москву беспилотниками.