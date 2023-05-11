Зеленский принял план реформы системы правопорядка и объяснил ее цель

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«Сегодня одобрил комплексный стратегический план реформирования нашей системы правопорядка - всех правоохранительных органов и прокуратуры. Это подробный документ, рассчитанный на время до 27-го года», - заявил Президент.

Детали

Как отметил Владимир Зеленский, это подробный документ, который рассчитан на время до 27-го года. Основной целью данного реформирования будет обеспечение Украиной системы обеспечения справедливости и правопорядка, которая будет отвечать и цели быстрого вступления нашего государства в ЕС.

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Также в вечернем обращении Президент поблагодарил отдельные подразделения и штурмовые бригады за защиту нашего государства от оккупантов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью общественным вещателям снова отверг обвинения России в том, что Украина стоит за вероятной атакой дронов на кремль. Он высказал мнение, что эту операцию, которая «выглядела очень искусственно», могла осуществить сама страна-агрессор для «оправдания».