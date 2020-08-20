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Зеленський роздав жителям Херсонщини ліки та пенсії

Зеленський роздав жителям Херсонщини ліки та пенсії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доставив пенсії та ліки жителям Херсонщини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

"Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський вирушив до села Садового, щоб на власні очі побачити, як працюють листоноші та служба доставки нового проекту "Пересувний поштовий пункт". Цей проект передбачає надання всіх поштових послуг у невеликих селах та на хуторах з населенням до 2 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що фактично це автомобілі Укрпошти, обладнані всім необхідним для доставки товарів у будь-яку пору року, які замінюють повноцінні поштові відділення. Вони потрібні для того, щоб мешканці навіть найвіддаленіших і найменших населених пунктів України отримали всі необхідні їм поштові, логістичні й фінансові послуги.

Зеленський особисто заніс посилки та пенсії, на які очікували селяни.

"Доставка працюватиме завжди, а Президент на доставці тільки сьогодні", – пожартував Зеленський.

"Мені сподобалося, що привозять ліки прямо додому. Чекала два дні. Ціна нижча, ніж у райцентрі", – розповіла місцева жителька.

Президент поцікавився, чим оснащений автотранспорт, чи є у ньому спеціальні охолоджувальні бокси для перевезення товарів і ліків.

"Працівники Укрпошти розповіли Главі держави, що у їхньому автотранспорті є холодильник, секції для преси та сейф для коштів. За їхніми словами, така комплектація автомобіля – поки що тестовий варіант, і у майбутньому вона буде покращуватися", - зазначається в повідомленні.

Цей пілотний проект Укрпошти нині реалізується в шести областях. До кінця 2021 року планується поширити його на всю країну.

"Херсонська дирекція АТ "Укрпошта" налічує 1,6 тис. працівників та обслуговує понад 95 тис. пенсіонерів і майже 38 тис. отримувачів бюджетних коштів і соцдопомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до кінця цього року 630 автомобілів пересувних відділень поштового зв’язку обслуговуватимуть сім областей.

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