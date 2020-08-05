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До кінця року 630 автомобілів пересувних відділень поштового зв’язку обслуговуватимуть сім областей

До кінця року 630 автомобілів пересувних відділень поштового зв’язку обслуговуватимуть сім областей

Київ • УНН

 • 11636 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. До кінця цього року 630 автомобілів пересувних відділень поштового зв’язку обслуговуватимуть сім областей. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час офіційної презентації нових авто пересувних відділень Укрпошти, передає УНН з посиланням на пресслужбу Кабміну.

За словами очільника уряду, в Україні є понад 13 мільйонів людей, які живуть у віддалених населених пунктах, і саме пошта є місцем, де вони можуть отримати необхідні послуги.

"Пересувні відділення доставлятимуть людям пошту, ліки, продукти харчування. Там можна буде сплатити комунальні послуги чи отримати замовлення з онлайн-магазинів. Цей проект, "Дія", ЦНАПи у кожній громаді — це все частина урядової стратегії, яка має зменшити бюрократію та збільшити довіру українців до держави", — наголосив Шмигаль.

Шмигаль відзначив, що проект пересувних відділень, який реалізовує Укрпошта, має позитивний вплив на економіку.

"Такий проект створює робочі місця та підтримує національного виробника, адже дообладнання цих автомобілів відбувається на базі одного з черкаських підприємств. До кінця цього року таких авто має бути 630, а наступного року — 2 тисячі", — зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що автомобілі пересувних відділень будуть їздити до кожного населеного пункту за графіком, залежно від потреб населення. До сіл з населенням до 100 жителів — один раз на тиждень, до 500 — двічі, до 1200 — тричі, понад 1200 — чотири або п’ять разів на тиждень.

Нагадаємо, суд зобов’язав Укрпошту відновити стаціонарні поштові відділення у маленьких селах.

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