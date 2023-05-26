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Зеленський провів нараду з міжнародниками щодо руху України в НАТО

Зеленський провів нараду з міжнародниками щодо руху України в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міжнародниками щодо руху України в НАТО – більш концептуальну. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Цитата

«Провів сьогодні також нараду з міжнародниками щодо нашого руху в НАТО – більш концептуальну. Ми маємо використати – і використаємо! – кожну можливість цього й наступного місяця, загалом цього року, щоб наповнити реальним політичним змістом наші відносини з Альянсом», - розповів Зеленський.

Доповнення

Euractiv повідомляв, що однією з ключових тем саміту НАТО буде підвищення статусу України до країни-партнера.

Заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що "на саміті НАТО у Вільнюсі Україна може очікувати більш чіткого вираження того, що ми вже говорили".

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