Зеленский провел совещание с международниками по движению Украины в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с международниками по движению Украины в НАТО – более концептуальное. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.
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«Провел сегодня также совещание с международниками по нашему движению в НАТО – более концептуальное. Мы должны использовать – и используем – каждую возможность этого и следующего месяца, в целом этого года, чтобы наполнить реальным политическим содержанием наши отношения с Альянсом», - рассказал Зеленский.
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Euractiv сообщал, что одной из ключевых тем саммита НАТО будет повышение статуса Украины до страны-партнера.
Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что "на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили".