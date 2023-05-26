Зеленский провел совещание с международниками по движению Украины в НАТО

Цитата

«Провел сегодня также совещание с международниками по нашему движению в НАТО – более концептуальное. Мы должны использовать – и используем – каждую возможность этого и следующего месяца, в целом этого года, чтобы наполнить реальным политическим содержанием наши отношения с Альянсом», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Euractiv сообщал, что одной из ключевых тем саммита НАТО будет повышение статуса Украины до страны-партнера.

Заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что "на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может ожидать более четкого выражения того, что мы уже говорили".